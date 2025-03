Berlin - Ein Rettungswagen im Einsatz ist auf einer Kreuzung in Berlin-Wilmersdorf mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, überschlug sich das Auto dabei am Freitag und landete auf der Seite. Der 32 Jahre alte Fahrer des Pkw erlitt Verletzungen am Rücken und musste ambulant in einer Klinik behandelt werden.

Den Ermittlungen zufolge war der 54 Jahre alte Rettungswagenfahrer mit Blaulicht und Martinshorn gegen 9.20 Uhr auf dem Hohenzollerndamm in Richtung Sächsische Straße unterwegs. An der Kreuzung Fehrbelliner Platz sei er mit dem von rechts kommenden Auto kollidiert. Die Polizei ermittelt.