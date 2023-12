Pirna - Bei Schneetreiben und Sturm ist ein Rettungswagen der Johanniter am Freitagabend im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge verunglückt. Eine 67 Jahre alte Notärztin und der Fahrer des Wagens (57) wurden leicht verletzt, wie die Polizeidirektion Dresden am Samstag mitteilte. Das Fahrzeug sei auf der Straße zwischen Meusegast und Burkhardswalde von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gerutscht.