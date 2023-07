Revision nach Urteil wegen Vergewaltigung in einer Moschee

Eine Strafgesetzbuch liegt in einem Sitzungssaal.

Oldenburg/Nordenham - Nach der Verurteilung wegen Vergewaltigung eines Jungen in einer Moschee muss sich ein Gericht noch mal mit dem Fall beschäftigen. Der Angeklagte legte Revision gegen das Urteil am Landgericht Oldenburg ein, wie eine Sprecherin des Gerichts am Montag mitteilte.

Das Landgericht Oldenburg hatte den 32-Jährigen Anfang Juli zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Dem Urteil nach hat der Mann einen Zwölfjährigen im September 2019 beim Besuch einer Moschee in Nordenham (Kreis Wesermarsch) zum Sex gezwungen. Der Verteidiger hatte Freispruch beantragt, die Staatsanwaltschaft fünf Jahre Haft.