Erfurt - Betrüger haben in Erfurter Apotheken in den vergangenen Tagen mit gefälschten Rezepten Medikamente erbeuten wollen. Wie die Polizei mitteilte, waren sie in zwei Fällen erfolgreich. Sie kassierten Arznei im Gesamtwert von mehr als 1.500 Euro ein. In vier weiteren Apotheken bemerkten Mitarbeiter den Betrug und informierten die Polizei. Es wurden Strafverfahren unter anderem wegen bandenmäßigen Betrugs und Urkundenfälschung eingeleitet, hieß es.