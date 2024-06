Rheinsberg - Der Festivalsommer der Kammeroper Schloss Rheinsberg bringt bis Ende August wieder junge Opernsängerinnen und Opernsänger in das historische Ambiente im Norden Brandenburgs. Zur Eröffnung am Samstagabend wurden unter anderen die US-amerikanische Opernsängerin Vivica Genaux sowie die Schauspieler Heiner Take, Angelika Hofstetter und Josip Culjak erwartet, wie der Veranstalter Musikkultur Rheinsberg mitteilte.

Das internationale Festival junger Opernsänger in Rheinsberg steht in diesem Jahr unter dem Motto „Im Schatten Trojas“. Bis zum 31. August sind unter anderem eine Operngala mit dem Brandenburgischen Staatsorchester vom 27. bis 29. Juni, die Oper „Iphigenie in Aulis“ von Christoph Willibald Gluck und ein Freiluftkino mit dem Film „Helena. Der Untergang Trojas“ geplant. Preisträgerinnen und Preisträger erarbeiten während des Festivals in Rheinsberg ein musikalisches Werk und führen es dort öffentlich auf. Das Festival findet seit 1991 jährlich im Sommer statt.