Gedrechselte Räuchermänner in Gestalt von Richard Wagner stehen in der Werkstatt von Jürgen Beyer.

Pirna - Komponist Richard Wagner (1813-1883) soll künftig in einer Neuauflage als Räuchermännchen die Herzen seiner Fans erwärmen. Allerdings werde die Figur nur dann in einer Serie produziert und 2024 wieder zu haben sein, wenn genügend Nachfrage spürbar sei, teilte die Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna am Montag mit. Erst ab 100 Vorbestellungen beginne die Produktion.

Holzkünstler Jürgen Beyer hatte die Figur 2012 gestaltet. Anlass war der 200. Geburtstag Wagners im darauffolgenden Jahr. Beyer beschrieb seine Schöpfung so: „Der Dirigent steht am Notenpult mit der Partitur des Brautchors aus dem Lohengrin und Rauch steigt aus der Denkerstirn auf.“

Die Figur sei damals sehr beliebt und rasch ausverkauft gewesen, hieß es. Deshalb hoffen die Richard-Wagner-Stätten in Graupa bei Pirna, dass die Räuchermännchen-Ausgabe des Komponisten schon bald wieder zahlreicher „nabelt“ - so nennen die Erzgebirger es, wenn aus einem Räuchermännchen Rauchschwaden aufsteigen. Die Figur soll 100 bis 120 Euro kosten.