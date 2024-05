Zwei Frauen und ein Mann haben einen Richter bedroht, der mit einem Dienstwagen an einer Ampel hielt. Der Vorfall ereignete sich nach einer Verhandlung in Dresden.

Dresden - Ein Richter des Landgerichts Dresden ist nach einer Verhandlung von zwei Frauen und einem Mann bedroht und beleidigt worden. Sie hätten sich am Montag dem Dienstauto des Richters genähert, als es an einer Ampel halten musste, teilte die Polizei in Dresden mit. Der Vorfall habe sich nach einer Verhandlung am Landgericht Dresden ereignet, bei dem es um eine Ärztin ging, die wegen Verdachts der Ausstellung falscher Corona-Atteste vor Gericht stehe, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Die Ermittlungen gegen das Trio habe der Staatsschutz übernommen. Bei den beiden Frauen und dem Mann handele es sich nach bisherigen Erkenntnissen um Besucher des Prozesses gegen die 67 Jahre alte Angeklagte. In dem Dienstfahrzeug hätten neben dem Richter mehrere andere Personen gesessen, die laut Polizei ebenfalls bedroht und beleidigt wurden. Bei dem Vorfall sei niemand verletzt worden.