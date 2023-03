Weimar - Die venezolanische Richterin Maria Lourdes Afiuni ist mit dem Menschenrechtspreis des Deutschen Richterbundes ausgezeichnet worden. Der Preis richte ein „Spotlight ins Dunkel des Unrechts“, sagte die Präsidentin des Bundesgerichtshofs, Bettina Limperg, am Mittwoch in ihrer Laudatio bei der Verleihung der Auszeichnung zum Deutschen Richter- und Staatsanwaltstag in Weimar. Afiuni konnte den Preis nicht persönlich entgegennehmen, da sie ihr Land nicht verlassen darf.

Nach Angaben des Deutschen Richterbundes wurde die Juristin im Dezember 2009 von der politischen Polizei unter dem fadenscheinigen Vorwurf der Korruption festgenommen. Venezuelas damaliger Machthaber Hugo Chávez forderte in einer Fernsehansprache eine Haftstrafe von 30 Jahren für Afiuni. Mitte 2013 sei sie auf Bewährung entlassen und im März 2019 schließlich zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Bis heute darf sie den Angaben nach nicht in ihrem Beruf arbeiten und kein Bankkonto führen.

Limperg betonte, es ringe ihr Respekt ab, wenn Menschen ihre Freiheitsrechte auch dann geltend machten, wenn sie dafür so hart bestraft würden. Ob in Venezuela, in China, in Afghanistan, im Irak oder auch in Russland, „der Preis der Freiheit und der Menschenrechte ist hoch“.

Der Deutsche Richterbund zeichnet mit dem Menschenrechtspreis seit 1991 herausragende Persönlichkeiten aus der Justiz oder der Anwaltschaft aus, die sich in besonderer Weise für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in aller Welt einsetzen. Zur Dotierung machte der Verband zum Schutz der Preisträger keine Angaben.