Magdeburg - In einem Gewerbepark bei Magdeburg ist eines der größten Solardächer in Deutschland offiziell in Betrieb genommen worden. Wie das Umweltministerium in Sachsen-Anhalt am Donnerstag mitteilte, hat das Solardach eine Fläche von 108.200 Quadratmetern. Das entspricht in etwa der Größe von 15 Fußballfeldern. Pro Jahr könnten gut 9,4 Gigawattstunden Strom erzeugt werden, was dem Jahresverbrauch von knapp 2700 Haushalten entspreche.

Im vergangenen Jahr sind auch an anderen Orten in Deutschland sehr große Solaranlagen installiert worden. Unter anderem wurde in Bremen eine Solaranlage auf einer Dachfläche von 80.000 Quadratmetern aufgebaut. Im nordrhein-westfälischen Marl hat die Großhandelskette Metro auf zwei Gebäudeteilen eines Logistikzentrums auf 235.000 Quadratmetern Fläche Solaranlagen errichtet. In Sachsen-Anhalt ist die Anlage im Gewerbepark Sülzetal nach Angaben des Umweltministeriums die größte Solardach-Anlage.

Im vergangenen Jahr hatten der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft und das Solarunternehmen Mayer Burger eine Kooperation zum Ausbau der Solarenergie auf Gewerbeflächen gegründet.