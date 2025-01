Göttingen - Mikko Riipinen ist neuer Cheftrainer des Basketball-Bundesligisten BG Göttingen. Der 37-Jährige kommt vom schwedischen Meister und Pokalsieger Norrköping Dolphins und erhält beim Tabellenletzten einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/2026. Der Kontrakt gilt auch für die zweitklassige ProA. Riipinen folgt auf den am Dienstag freigestellten Olivier Foucart.

„Wir sind froh, dass wir unter diesen nicht ganz leichten Bedingungen so schnell einen Nachfolger für Olivier gefunden haben“, sagte BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. Der Traditionsclub aus Niedersachsen hat bislang nur eines von 13 Ligaspielen gewonnen und ist damit Schlusslicht der Liga.

Riipinen, der als Kind finnischer Eltern in Norwegen geboren wurde und seit seinem zweiten Lebensjahr in Schweden aufwuchs, wird am Donnerstag in Göttingen erwartet und soll am Nachmittag die erste Trainingseinheit mit dem Team leiten. An seiner Seite steht ihm Kenneth Desloovere weiterhin als Assistenztrainer zur Verfügung. Neben seiner Tätigkeit in Göttingen wird Riipinen nach wie vor die schwedische Nationalmannschaft betreuen.