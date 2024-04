Hannover - Bei der niedersächsischen AfD zeichnet sich ein Führungswechsel ab. Der bisherige Landesvorsitzende Frank Rinck wird nicht erneut für das Amt kandidieren, wie ein Parteisprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Hannover mitteilte. Die Nachfolge von Rinck will der Landtagsabgeordnete Ansgar Schledde antreten. „Ich trete als Landesvorsitzender an“, sagte Schledde am Mittwoch der „Braunschweiger Zeitung“. Ein Parteisprecher bestätigte dies.

„Ich bin von vielen Kreisverbänden aufgefordert worden, zu kandidieren“, sagte der 46 Jahre alte Bauunternehmer der Zeitung. Es sei besser, wenn ein Landesvorsitzender im Land präsent sei. Der jetzige Vorsitzende Rinck ist Bundestagsabgeordneter.

Die Wahl des neuen Vorstands soll bei einem Landesparteitag am 20. und 21. April in Unterlüß (Landkreis Celle) stattfinden. Rinck ist seit Mai 2022 Landesvorsitzender der AfD. Schledde wäre der fünfte Landesvorsitzende der AfD in Niedersachsen nach Armin-Paul Hampel, Dana Guth, Jens Kestner und Rinck. Schledde gilt bereits seit einigen Jahren als Strippenzieher des Landesverbands.