Noch ist unklar, was der Auslöser für einen Brand in der Gemeinde Lorup gewesen ist. Die Feuerwehr rückte am Abend mit einem Großaufgebot aus.

Lorup - Mehrere Rinder sind am Abend bei einem Brand in der Gemeinde Lorup (Kreis Wittmund) in den Flammen umgekommen. Wie die Polizei in Papenburg mittelte, hatten der Stall mit den Tieren und ein Unterstand mit Stroh Feuer gefangen. Die Ursache dafür ist noch unklar. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot aus, Verletzte gab es nicht. Allerdings seien mehrere Tiere verendet, hieß es.