Erstmals seit langem treffen Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Köln in einem Ligaspiel aufeinander. Die Polizei stuft die Partie als Risikospiel ein und bereitet sich entsprechend vor.

Risikospiel Rheinderby: Polizei-Großeinsatz in Düsseldorf

Düsseldorf - Rund um das Rheinderby zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln in der 2. Fußball-Bundesliga bereitet sich die Polizei intensiv auf einen Einsatz vor. Die Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky) sei als Risikospiel eingestuft worden und daher werde man vor, während und nach Anpfiff im Stadionbereich sowie im Stadtgebiet präsent sein, heißt es in einer Mitteilung.

„Wir schreiten frühzeitig ein und gehen konsequent gegen gewalttätige Personen vor“, sagte Einsatzleiter Thorsten Fleiß. Präventiv seien bereits Bereichsbetretungsverbote und Gefährderansprachen durchgeführt worden, hieß es weiter.