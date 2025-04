Schäden an Spanngliedern zwingen zur Totalsperrung der Brücke am Damaschkeplatz. Betroffen sind alle Verkehrsarten. Wie lange der Engpass bleibt, ist unklar.

Magdeburg - Wegen erheblicher Schäden ist die Brücke des Magdeburger Rings über den Damaschkeplatz ab Dienstag vollständig gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, werden auch die darunterliegenden Bereiche aus Sicherheitsgründen für den gesamten Verkehr gesperrt. Betroffen seien Autos, Straßenbahnen, Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fußgänger.

Demnach wurden bei einer Sonderprüfung an mehreren Spanngliedern der Brücke zahlreiche Risse und Drahtbrüche festgestellt. Experten stuften die Lage bei einer kurzfristigen Auswertung am Montagnachmittag als kritisch ein. Eine Reparatur sei nicht mehr möglich, der Rückbau werde nun vorbereitet.

Die Stadt empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren. Für Autofahrer auf dem Magdeburger Ring ist in Richtung Norden die letzte Ausfahrt Zentrum/ZOB, in südlicher Richtung die Abfahrt zur Bundesstraße 1 an der Albert-Vater-Straße. Fußgängerinnen und Radfahrer können auf die Brücke in den Glacisanlagen oder die B1 ausweichen.

Den Magdeburger Verkehrsbetrieben zufolge hat die Sperrung „weitreichende Auswirkungen auf die Linien der MVB“. „In erster Reaktion werden die Straßenbahnlinien über den Südring und Hasselbachplatz umgeleitet“, hieß es. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Ankündigung könne es zu Verspätungen kommen.

Wie schnell ein provisorischer Ersatzbau zur Verfügung stehen kann, wird laut Stadtverwaltung derzeit geprüft.