Magdeburg - Sachsen-Anhalts Staats-, Kultur- und Europaminister Rainer Robra (CDU) hält am Dienstagnachmittag im Landtag eine Regierungserklärung mit dem Titel „Sachsen-Anhalt wählt ein starkes Europa!“. Er richtet sich damit an die wahlberechtigten Menschen in Sachsen-Anhalt, die aufgerufen sind, am 9. Juni 2024 ihre Stimme bei der Europawahl abzugeben, wie der Landtag vorab mitteilte. Die Rede und die anschließende Debatte bilden den Schwerpunkt des ersten von drei Sitzungstagen des Landtags.