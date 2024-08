Auf dem Highfield am Störmthaler See bei Leipzig ist wieder Partystimmung angesagt. Etwa 30.000 Menschen kommen zum Feiern, Tanzen und Relaxen an den See. Auf dem Line-Up stehen viele Musikgrößen.

Rock am Störmtahler See: 25. Highfield-Festival gestartet

Großpösna - Am Störmthaler See in der Nähe von Leipzig hat bei strahlend blauem Himmel und 30 Grad das Rock- und Popfestival Highfield begonnen. Bis zum Sonntag heißt es dann: Drei Tage feiern, seine Lieblingskünstler hören und am See entspannen. Insgesamt sind rund 50 Bands zu erleben, darunter Peter Fox, Rise Against, Cro, Mando Diao und Macklemore. Die Veranstalter rechnen nach eigenen Angaben mit rund 30.000 Besucherinnen und Besuchern.

Das nach Angaben des Veranstalters größte Rock-Festival Sachsens ist nahezu ausverkauft. „Es gibt für jeden Tag noch vereinzelnd Tickets an der Tageskasse“, betonte eine Sprecherin. Der Festivalpass für alle Tage kostet 199 Euro, Tagestickets gibt es für 99 Euro.

Eigener Badestrand lockt zur Erfrischung

Schon am Donnerstagvormittag waren tausende Besucher zum Festivalgelände geströmt. Das Highfield-Festival hat einen eigenen Badestrand, der auch für kleine Konzerte, Beachvolleyball und weitere Aktivitäten genutzt wird. So können die Besucher zwischen den Konzerten im See baden, am Strand liegen und dabei an der Strandbühne Musik genießen. Am späten Abend sperrt die Wasserwacht den Badebereich aber aus Sicherheitsgründen ab.

Das Highfield wird zum 25. Mal veranstaltet. Seit 2010 ist das Festival am Störmthaler See beheimatet, vorher bot der Stausee in Hohenfelden in Thüringen die Kulisse für das Festival.

587 Toiletten und Riesenrad

Das Highfield dauert insgesamt drei Tage. Auf drei Bühnen treten insgesamt rund 50 Künstlerinnen, Künstler oder Bands auf. Auf die Gäste warten 57 Essens- und Getränkestände, insgesamt 587 Toiletten und 317 Mülltonnen. Wer das Festival von oben erleben möchte, kann in eine der 24 Gondeln des Riesenrades steigen.