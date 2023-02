Rodler in KZ-Gedenkstätte Buchenwald: Polizei sucht Zeugen

Weimar - Nachdem Unbekannte auf dem Gelände der Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar Schlitten gefahren sein sollen, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Rodler hätten ein Massengrab in der Gedenkstätte unterhalb des Glockenturms als Schlittenbahn genutzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das verbiete nicht nur der Anstand, sondern auch die Hausordnung der Gedenkstätte, hieß es. Die Leitung habe daher Anzeige wegen Störung der Totenruhe erstattet. Ein Mitarbeiter hatte die Rodelspuren am Montagmittag bemerkt und die Gedenkstättenleitung informiert. Die Rodler nutzten das Gelände laut Polizei im Zeitraum zwischen Sonntag und Montag für ihren Ausflug.

Bereits im Januar 2021 sollen Ausflügler am Mahnmal des früheren nationalsozialistischen KZ Buchenwald mehrfach Schlitten gefahren sein, daraufhin hatte die Gedenkstätte die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt.

In das 1937 eingerichtete Konzentrationslager Buchenwald und seine Außenlager hatten die Nationalsozialisten bis kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs rund 280 000 Menschen aus ganz Europa verschleppt. Mehr als 56 000 wurden ermordet, starben an Hunger, Krankheiten, medizinischen Experimenten.