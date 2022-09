Rogel fordert Uremovic und Kempf: Lob für alle Verteidiger

Berlin - Die Kommunikation mit Trainer Sandro Schwarz klappt, aber für sein Debüt in der Startelf von Hertha BSC muss sich Agustin Rogel (24) möglicherweise noch etwas gedulden. „Wir wissen um seine Qualitäten, wobei es jetzt auch eine kurze Woche war vom Augsburg-Spiel bis zum Samstag“, sagte Schwarz auf die Frage nach einem Einsatz des Uruguayers in der Partie des Berliner Fußball-Bundesligisten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen.

Trotz des Abgangs oder den Leihgeschäften von mehreren Innenverteidigern wie Ex-Kapitän Dedryck Boyata, Niklas Stark, Jordan Torunarigha und Omar Alderete hat Schwarz plötzlich ein ordentliches Angebot an zentralen Abwehrspielern - und das trotz des Ausfalls von Nachwuchshoffnung Linus Gechter nach dessen Mandeloperation.

„Ich finde, dass beide Innenverteidiger auch sehr stabile Leistungen absolviert haben im letzten Spiel“, sagte Schwarz über seine Stammkräfte zum Saisonstart, Filip Uremovic und Marc Oliver Kempf. Auch Marton Dardai bekam für seinen Auftritt nach der Einwechslung beim 2:0 in Augsburg ein „ordentlich gemacht“ als positive Bewertung.

Rogel ist nach seinem Wechsel vom argentinischen Erstligisten Estudiantes de la Plata nach Berlin dennoch ein Faustpfand für Schwarz. „Er hat eine Zweikampfpräsenz, war sehr aktiv im Vorwärtsverteidigen und hat in dem einen oder anderen Positionsspiel, das wir hatten, gute fußballerische Lösungen gefunden, das war der Eindruck aus dieser Trainingswoche“, sagte der Chefcoach.

Verständigungsprobleme gibt es demnach nicht. „Englisch ist gut bei ihm, ordentlich, bei mir auch, würde ich von ausgehen. Ansonsten spricht er auch Französisch, es hält sich alles im Rahmen, was die Kommunikation betrifft, weniger auf Spanisch“, berichtete Schwarz von den Unterhaltungen mit Rogel.

Uremovic sieht der Hertha-Trainer nach einigen Patzern zum Saisonstart und dem Platzverweis beim 0:1 in Mönchengladbach stabilisiert. „Ich finde, dass er mit Kempfi zusammen, ein sehr ordentliches Spiel gemacht hat“, sagte der 43-Jährige.