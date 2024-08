Bremen - Ein Einsatz in Bremen, bei dem am Wochenende ein Polizeiwagen mit dem E-Scooter eines 33-Jährigen zusammenstieß, beschäftigt die Beamten weiter. „Es gibt dazu eine interne Prüfung“, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Zuvor war auf der Plattform X ein Video aufgetaucht, das den Zusammenprall zeigen soll. Mehrere Medien griffen den Vorfall auf, verbunden mit der Frage, ob es sich möglicherweise um einen überzogenen Einsatz gehandelt haben könnte.

Auf dem kurzen Video ist zusehen, wie ein Mannschaftswagen der Polizei mit Blaulicht an einem Roller-Fahrer vorbeifährt, dann nach rechts lenkt und ihm so den Weg abschneidet. Der Mann prallt an die rechte Seite des Wagens und geht zu Boden. Kurz vor 6.00 Uhr informierte die Bremer Polizei per Pressemitteilung darüber, dass ein Tatverdächtiger nach einer mutmaßlichen sexuellen Belästigung in der Bahnhofsvorstadt vorläufig festgenommen worden sei.

Nach diesem Bericht soll der Mann in der Innenstadt mit seinem E-Scooter an einer 19-Jährigen vorbeigefahren sein, plötzlich angehalten und sie unsittlich am Gesäß berührt haben. Dabei soll das Kleid der Frau hochgerutscht sein. Passanten alarmierten nach dem Bericht eine Polizeistreife in der Nähe. Laut Mitteilung konnte „die den Flüchtigen in Bahnhofsnähe mit einem Einsatzwagen stoppen“. Verletzt wurde demnach niemand.

Neben der internen Prüfung des Einsatzes werde gegen Verdächtigen wegen sexueller Belästigung ermittelt.