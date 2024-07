Ein Rollerfahrer will in der Nähe von Nordhorn eine Schnellstraße überqueren und wird von einem Auto erfasst. Der Mann stirbt noch an der Unfallstelle.

Nordhorn - Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Nordhorn mit einem Pkw zusammengestoßen und an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Fahrer des Kleinkraftrades habe eine Schnellstraße außerhalb der Ortschaft Uelsen in der Grafschaft Bentheim kreuzen wollen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei sei er von dem Auto erfasst worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Die genaue Ursache des Unfalls war zunächst ungeklärt.