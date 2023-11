Leipzig - Marco Rose erwartet von seinem Team auch in der Fußball-Bundesliga eine Reaktion. Nach der 0:2-Niederlage beim FSV Mainz 05 und dem folgenden Achtelfinal-Einzug in der Champions League dank des 2:1-Erfolges bei Roter Stern Belgrad möchte der Cheftrainer von RB Leipzig auch in der Liga zurück in die Erfolgsspur.

„Wir haben in der Bundesliga Federn gelassen. Ich erwarte, dass wir gierig und griffig sind“, sagte Rose vor dem Spiel an diesem Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) gegen den SC Freiburg. Rose ist vor allem auf die Taktik der Breisgauer gespannt. „Werden sie auch tiefer stehen? Oder wollen sie uns überraschen und attackieren früh? Das ist die spannende Frage.“

In Timo Werner und Yussuf Poulsen sind zwei Stürmer wieder einsatzfähig. Der zuletzt wegen eines Infektes fehlende Werner, der schon zehnmal gegen Freiburg traf, absolvierte das volle Mannschaftstraining am Freitag bei den Sachsen mit. Poulsen, der zuletzt Adduktorenprobleme hatte, soll beim Duell der beiden zweikampfstärksten Teams im Kader stehen.

Die Leipziger sind seit neun Pflichtspielen gegen Freiburg ungeschlagen. Die Breisgauer holten in der Red Bull Arena bisher nur zwei Unentschieden und fuhren fünfmal als Verlierer wieder heim.