Leipzig - Marco Rose kann gegen seinen Ex-Club Borussia Mönchengladbach die 100-Punkte-Marke als Trainer von RB Leipzig knacken. Immerhin reisen die Gladbacher mit einer mageren Auswärtsbilanz an: Der letzte Sieg gelang am 30. September vergangenen Jahres, seit sieben Spielen klappt es schon nicht mehr mit einem vollen Erfolg. Und in der Red Bull-Arena verlor RB noch nie gegen Gladbach. Große Änderungen im Topspiel der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) plant Rose nicht. „Es gibt kein Grund, großartig Dinge zu ändern“, sagte der RB-Cheftrainer und ergänzte: „Die Gladbacher sind defensiv stabil und verteidigen fleißig - sie sind gut im Umschalten.“ Der ehemalige Coach der Fohlen hat immer noch beste Kontakte zur Borussia. „Mit Spielern wie Alassane Pléa, Florian Neuhaus oder Julian Weigl hat Gladbach auch sehr gute Fußballer in den eigenen Reihen. Wir brauchen also morgen eine richtig gute Leistung.“