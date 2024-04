Trainer Marco Rose von Leipzig nimmt nach dem Spiel an einer Pressekonferenz teil.

Leipzig - Im Kampf um die Qualifikation zur Champions League lobt Marco Rose den Teamspirit von RB Leipzig. „Die Mannschaft braucht eine gewisse Positivität, wir müssen an uns glauben. Und genau diesen Spirit, den fühle ich auch in der Mannschaft“, sagte der Cheftrainer vor dem Bundesligaspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg.

Trotz des Trainerwechsels beim Gegner und den bisherigen zwei Niederlagen in dieser Saison gegen die Niedersachsen fordert der 47-Jährige drei Punkte. „Es ist die gleiche Mannschaft mit ähnlichen Abläufen in einigen Teilen. In anderen Bereichen ist es auch schon sichtbar, dass Ralph Hasenhüttl versucht, ein paar Dinge neu einzubringen“, sagte Rose und ergänzte: „Wir wissen, dass er ein Trainer ist, der gerne aktiv nach vorne verteidigen lässt.“ Sollte es bei Wolfsburg offensiver werden, „dann werden wir möglicherweise auch ein paar mehr Räume bekommen, die wir nutzen können“.

Die Sachsen kämpfen gegen Wolfsburg im Fernduell mit Borussia Dortmund um die Qualifikation zur Königsklasse. Allerdings verlor Leipzig in dieser Saison zweimal in der Volkswagen-Arena, erst in der zweiten Runde des DFB-Pokals (0:1), dann im Liga-Hinspiel später mit 1:2.