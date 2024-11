Dortmund - Leipzig-Coach Marco Rose hat sich verwundert über den Auftritt seines Teams bei der Niederlage bei Borussia Dortmund gezeigt und setzt auf einen Lerneffekt seiner Mannschaft. Das 1:2 (1:1) im Bundesliga-Topspiel war die erste Niederlage des Tabellenzweiten nach zuvor saisonübergreifend 19 ungeschlagenen Ligaspiele am Stück. „Wir hatten die große Chance, Borussia Dortmund zu distanzieren. Das ist uns nicht gelungen. Das war in allen Belangen nicht gut gemacht“, sagte der frühere Dortmunder Trainer zum enttäuschenden Auftritt seines Teams.

„In größeren Spielen haben wir immer wieder das Thema, dass uns die Traute fehlt und die Überzeugung“, sagte Rose weiter und hofft aufs „Learning“ seiner Mannschaft. Am Dienstag muss sein Team in der Champions League bei Celtic Glasgow und am kommenden Wochenende in der Liga gegen einen weiteren Ex-Club von ihm ran: Borussia Mönchengladbach.