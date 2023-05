Freiburg - Trainer Marco Rose hat nach der 5:1-Gala im DFB-Pokal-Halbfinale gegen den SC Freiburg von seinen Leipzig-Profis eine Wiederholung der Leistung gefordert. „Das ist der Kampf eines jeden Trainers“, sagte Rose nach dem Finaleinzug seiner Mannschaft am Dienstag. „Alle streben danach, dass die Spannung hochgehalten wird und alle dranbleiben, dass immer diese Haltung und die gleiche Energie gezeigt wird. Aber manchmal kann man Kleinigkeiten nicht beeinflussen.“

Für die Sachsen geht es an den letzten vier Spieltagen der Fußball-Bundesliga noch um die Qualifikation zur Champions League - am Samstag ist erneut der SCF der Gegner. Die Breisgauer haben zwei Punkte Vorsprung auf RB Leipzig.

Rose bestreitet am 3. Juni sein erstes Endspiel in Berlin, Leipzig steht schon zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren im Finale. Nur in der Saison 2019/20 war im Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt Schluss (1:3). „Ich bin erst seit acht Monaten dabei, aber vielleicht hat der Club ein gewisses Selbstverständnis entwickelt“, sagte Rose auf die Frage, ob seine Mannschaft ein Pokal-Spezialist sei. „Es wird immer daran geglaubt, es gibt die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre und deswegen freuen wir uns über das Weiterkommen. Es ist aber keine Selbstverständlichkeit.“

Der Gegner steht noch nicht fest. Entweder trifft RB auf den VfB Stuttgart oder auf Eintracht Frankfurt. Das zweite Halbfinale wird am Mittwochabend ausgetragen (20.45 Uhr/ARD und Sky). „Es ist etwas ganz Besonderes, dass wir das wieder geschafft haben. Jetzt werden wir versuchen, den letzten Schritt noch zu gehen“, sagte Rose.

Dann könnte auch Kevin Kampl wieder zum Kader gehören. Der Mittelfeldspieler fehlte wegen muskulären Problemen im Oberschenkelbereich, wie der Club mitteilte. „Wir hoffen, dass es reicht“, sagte Rose.