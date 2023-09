Leipzig - Marco Rose will den Auswärtsfluch von RB Leipzig mit drei Niederlagen hintereinander bei Borussia Mönchengladbach beenden. Nach zuletzt drei Bundesliga-Siegen sieht der Cheftrainer den Druck jedoch bei den noch sieglosen Gastgebern. „Gladbach hat eine fußballerisch sehr starke Mannschaft - die in dieser Saison allerdings noch nicht die Ergebnisse geholt hat, die sie sich wünscht. Gladbach ist für sich in der Pflicht, vor eigenem Publikum die erste Halbzeit gegen Darmstadt aufzuarbeiten“, sagte Rose vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Borussia-Park. Gladbach hatte nach einem 0:3-Rückstand in Darmstadt noch ein 3:3 geholt.

Für die Sachsen gab es allerdings zuletzt drei Auswärtsniederlagen in Gladbach mit einer Tordifferenz von 1:7. Das waren auch die einzigen Siege der Borussen, die in insgesamt 14 Liga-Duellen acht Niederlagen hinnehmen mussten. Für Rose selbst ist es die zweite Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. „Ich komme immer gerne in den Borussia-Park zurück, weil ich dort einfach noch sehr viele Leute kenne, die ich sehr mag und auch immer noch Kontakt habe. Man kann davon ausgehen, dass es emotional werden wird.“

Erst recht für RB-Sportvorstand Max Eberl, der auf seinen Ex-Club trifft, wo er 23 Jahre mit viel Herzblut Profi, Jugendfunktionär, Manager, Sport-Geschäftsführer und auch Liebling der Massen war. Die Bekanntgabe seines Wechsels zu RB nach dem Rückzug aus gesundheitlichen Gründen erzürnte viele Borussen-Fans.