Leipzig - Marco Rose hat sportlich gesehen nur einen Weihnachtswunsch an sein Team. Die Mannschaft solle so bleiben, wie sie ist. „Wir wollen weiter an uns arbeiten und an den Ketten ziehen. Wir wollen selbstkritisch bleiben, aber trotzdem positiv sein. Auf unsere Art und Weise wollen wir weiter gemeinsam maximal erfolgreich sein und zusammenstehen. Das kann man sich an Weihnachten schon mal unter den Baum legen“, sagte RB-Cheftrainer Marco Rose vor dem Bundesliga-Spiel der Leipziger an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

Privat ist Rose totaler Familienmensch. „Mein perfektes Weihnachtsfest bedeutet Zusammensein und Zeit verbringen mit der Familie und gut zu essen“, sagte der 47-Jährige und plauderte aus: „Die erste Gans gab es schon, ich liebe Rotkohl und Klöße. Also alles, was an Weihnachten dazugehört. Ich mag einfach die Stimmung.“