Rosenmontagsumzug in Halle nach Unfall abgebrochen

Halle - Nach einem Unfall mit einer schwer verletzten Person ist der Rosenmontagsumzug in Halle abgebrochen worden. Er werde nicht mehr fortgesetzt, erklärte der Präsident des Halle-Saalkreis Karneval Verein (HSKV), Ingo Küßner. Laut Medienberichten war ein Mensch unter einen Umzugswagen geraten.

Der Umzug in Halle gehört zu den größten in Sachsen-Anhalt. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto „Mr sinn widder da!“ (Wir sind wieder da!). Im Zug liefen laut Küßner rund 1500 Teilnehmer aus 53 Vereinen mit.