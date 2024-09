Rot-Grün will Schwangerschaftsberatung ausbauen

Die Selbstbestimmung bei einer Schwangerschaft sei essenziell, heißt es in einem Antrag von SPD und Grüne. (Symbolbild)

Hannover - Niedersachsens Landtag befasst sich in seiner Sitzung am Freitag (ab 9.00 Uhr) mit selbstbestimmten Schwangerschaften. „Ob gewollt, ungewollt oder ungeplant schwanger, ungewollt kinderlos, verunsichert oder aus anderen Gründen: Rund um das Thema Schwangerschaft brauchen Frauen einen niedrigschwelligen Zugang zu klar verständlichen Informationen“, heißt es in einem Antrag von SPD und Grünen. Die Regierungsfraktionen wollen deshalb die Beratungs- und Versorgungsstrukturen verbessern und bürokratische Hürden abbauen.

Auf der Tagesordnung des Landtags stehen außerdem unter anderem die Infrastruktur für grünen Wasserstoff, Abschiebungen sowie die Förderung der Glasindustrie.