Erfurt - Mit einem neuen Gesetz will Thüringens rot-rot-grüne Landesregierung ausufernden Preissteigerungen für Agrarflächen entgegenwirken und für mehr Transparenz sorgen. Details zu den Plänen für ein Agrarstrukturgesetz will Thüringens Landwirtschaftsministerin Susanna Karawanskij (Linke) heute (13.00 Uhr) in Erfurt vorstellen. Nach früheren Angaben der Landesregierung soll mit dem Gesetz auch verhindert werden, dass es zu einer Konzentration von Agrarflächen in den Händen nichtlandwirtschaftlicher Investoren kommt. Außerdem sieht das Gesetz eine Preisbremse vor, die extremen Preissteigerungen vorbeugen und Spekulationen mit Agrarflächen eindämmen soll.