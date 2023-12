Uelzen/Celle - Mit einer mobilen Küche versorgt das Deutsche Rote Kreuz Hochwasserhelfer in Celle. Mit Kühlanhängern und Foodtrucks werden die Einsatzkräfte versorgt, die oft stundenlang auf den Beinen sind, wie der Kreisverband des Roten Kreuzes in Uelzen am Freitag mitteilte. Seit dem frühen Freitagmorgen würden unter anderem Brötchen und Kaffee ausgegeben.

Der Unterstützungseinsatz sei bis 15.00 Uhr am Silvestertag geplant. Die Region Celle, durch die die Aller und Nebenflüsse fließen, gehört zu den stärker vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Niedersachsen.