Dresden - Der Jurist Klaus Rövekamp übernimmt Anfang April das Amt des Präsidenten des Landgerichts Dresden. „Mit Herrn Rövekamp wechselt ein herausragender Jurist aus dem Bereich der Staatsanwaltschaft an das Landgericht Dresden, der bereits über ausgeprägte Erfahrungen in leitenden Positionen der sächsischen Justiz verfügt“, sagte Justizministerin Katja Meier (Grüne) am Montag in Dresden. Als Präsident des Landgerichts Dresden folgt Rövekamp Martin Uebele, der Anfang Februar zum sächsischen Generalstaatsanwalt ernannt wurde.

Rövekamp wurde 1960 in Duisburg geboren und wechselte 1999 in den Justizdienst des Freistaates Sachsen. Zuvor leitete er unter anderem die Staatsanwaltschaften in Leipzig und Dresden.