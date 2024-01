Rückgang bei Landwirtschaftsbetrieben in Niedersachsen

Hannover - Die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe in Niedersachsen hat zuletzt abgenommen. 2023 gab es noch 34.000 Betriebe - und damit 3,7 Prozent weniger als 2020, wie aus ersten Zahlen der aktuellen Agrarstrukturerhebung hervorgeht, die das Landesamt für Statistik am Dienstag mitteilte. Für 2,6 Millionen Hektar waren die Landwirte und Landwirtinnen demnach 2023 in Niedersachsen noch verantwortlich.

Besonders deutlich fiel der Rückgang bei den Viehbetrieben aus. 2023 waren es 5,9 Prozent weniger als 2020. Die 23.900 Höfe hielten zum 1. März knapp 2,4 Millionen Rinder, 7,5 Millionen Schweine und 77,6 Millionen Stück Geflügel. Die Anzahl der ökologisch wirtschaftenden Betriebe stieg im gleichen Zeitraum um 19 Prozent auf 2100. Ihr Anteil beträgt nun 6,2 Prozent.