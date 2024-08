Rückkehr nach einem Jahr: Kiels Simakala zurück in Osnabrück

Kiel/Osnabrück - Fußball-Profi Ba-Muaka Simakala kehrt nach nur einem Jahr vom Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel zum Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück zurück. Diesen überraschenden Transfer verkündeten beide Clubs am Donnerstag. Zur Laufzeit des neuen Vertrages mit dem 27 Jahre alten Offensivspieler äußerten sich die Osnabrücker nicht.

„Ich bin froh, dass ich wieder zurück bin. Es fühlt sich ein bisschen wie nach Hause kommen an, wenn man die vielen bekannten Gesichter sieht und wieder im Innenraum der Brücke steht“, sagte Simakala, der den Spitznamen Chance trägt.

Der frühere Jugendspieler und Jungprofi von Borussia Mönchengladbach hatte zwischen 2021 und 2023 zwei starke Jahre in Osnabrück. Danach zeigten zahlreiche Proficlubs Interesse an ihm. Simakala entschied sich für einen Wechsel nach Kiel und wurde zuletzt für ein halbes Jahr an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen.

„Aufgrund der Konkurrenzsituation auf seiner Position können wir Chance nicht die Spielzeit zusichern, die er sich wünscht“, sagte der Kieler Sport-Geschäftsführer Carsten Wehrmann.