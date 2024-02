Berlin - Der 1. FC Union Berlin setzt an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg auch auf seine Heimstärke. Nach drei Siegen im Stadion An der Alten Försterei in der Fußball-Bundesliga nacheinander kann Rückkehrer-Trainer Nenad Bjelica eine Fortsetzung der Serie auch gut gebrauchen. „Bis jetzt haben wir uns zu Hause sehr gut präsentiert und gute Ergebnisse geliefert. Wir hoffen natürlich, dass am Samstag wieder so ein Tag ist und die Punkte zu Hause bleiben“, sagte er.

Aktuell belegen die Eisernen den 15. Platz mit drei Punkten vor dem Relegationsrang. Allerdings plagen Bjelica bei seinem ersten Spiel nach seiner Sperre von drei Partien wegen seiner Roten Karte im Nachholspiel beim FC Bayern vor allem auf der rechten Defensivseite größere Personalprobleme.