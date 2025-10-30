Er ist seit Anfang des Jahres verletzt. Nun gibt der SC Magdeburg bekannt, dass Manuel Zehnder ab kommenden Sommer nicht mehr da SCM-Trikot trägt. Warum, erklärt er selbst.

Magdeburg - Der Schweizer Handball-Nationalspieler Manuel Zehnder wird den SC Magdeburg nach dieser Saison verlassen. Im kommendem Sommer endet auch der Vertrag des 26 Jahre alten Rückraumspielers, der wegen einer schweren Knieverletzung seit Anfang Januar aussetzen muss.

„Die Entscheidung, Magdeburg zu verlassen, ist mir nicht leichtgefallen“, sagte Zehnder: „Ich möchte noch einmal alles geben und mit dem SCM Titel gewinnen, bevor ich ein neues Kapitel beginne.“

Wo Zehnder vom kommenden Sommer an spielen wird, wurde nicht mitgeteilt. Er war im August 2024 vom ThSV Eisenach nach Magdeburg gewechselt. In der vorhergehenden Saison war er Torschützenkönig geworden. Die Knieverletzung hatte er sich im Kreis der Schweizer Nationalmannschaft zugezogen.

Nicht der Einzige, der dann nicht mehr für Magdeburg spielt

„Manu wird uns als Spieler und als Mensch fehlen. Gerne hätten wir weiter mit ihm an seiner Entwicklung gearbeitet. Nach unseren Gesprächen in den letzten Wochen kann ich seine Entscheidung jedoch gut nachvollziehen“, betonte Trainer Bennet Wiegert. Eine erneute Zusammenarbeit in der Zukunft schloss er nicht aus.

In dieser Woche hatte der SCM zudem bekanntgegeben, dass der 35 Jahre alte ehemalige Nationalspieler Tim Hornke seine Karriere im kommenden Sommer beenden wird.