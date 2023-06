Hannover - Das niedersächsische Wirtschaftsministerium hat die Rückzahlungsfrist für Corona-Soforthilfen bis zum 30. November verlängert. Die ursprüngliche Rückzahlungsfrist wäre am 30. Juni ausgelaufen, teilte das Ministerium am Freitag mit. Mit der Verlängerung solle kleinen Betrieben und Selbstständigen geholfen werden, sagte Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD): „Viele haben aufgrund der überstandenen Pandemie die Sorge, nun durch die Belastungen aufgrund der Energiepreissteigerungen überfordert zu werden.“ Wer aufgrund von individuellen und belegbaren Gründen auch bis zum 30. November nicht zu einer Rückzahlung der Hilfen in der Lage sei, könne mit der NBank Ratenzahlung vereinbaren, hieß es.

Mit den Corona-Soforthilfen wurden 2020 mehr als 139.000 Unternehmer und Selbstständige mit mehr als 909 Millionen Euro unterstützt. In solchen Fällen, in denen die Förderung im betreffenden Zeitraum höher war als der coronabedingte finanzielle Schaden, muss der überschießende Betrag zurückgezahlt werden. Seit Oktober 2021 wurden die Bezieher der Soforthilfe aufgefordert, ihre tatsächliche betriebliche Entwicklung im Förderzeitraum zu ermitteln.