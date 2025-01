Die Woche startet in Sachsen-Anhalt ruhig und sonnig. Wie geht es in den kommenden Tagen weiter?

Ruhiges Wetter mit Frost und Nebel in Sachsen-Anhalt

Die Woche in Sachsen-Anhalt startet mit Frost und Sonne. (Archivbild)

Magdeburg - In den kommenden Tagen bleibt es in Sachsen-Anhalt ruhig und meist trocken. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt sich am Montag nach Nebelauflösung häufig die Sonne, mit Höchstwerten zwischen zwei und sechs Grad. Der Wind bleibt schwach.

In den Nächten gibt es leichten Frost, die Temperaturen sinken auf bis zu minus sechs Grad. In einigen Regionen kann sich dichter Nebel bilden, der die Sicht einschränkt und vereinzelt für Glätte sorgt.

Am Dienstag wechseln sich sonnige und trübe Abschnitte ab, bei Temperaturen zwischen minus ein und zwei Grad. Den Angaben zufolge wird es auch in der Nacht zum Mittwoch klar, mit Tiefstwerten bis zu minus fünf Grad.

Ab Donnerstag wird es dann bedeckt und es kann leicht regnen, vor allem im Harz fällt auch Schnee.