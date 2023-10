Die Polizei hält in Wolfsburg einen 59 Jahre alten Autofahrer an - und misst seinen Alkoholwert. Das Ergebnis: 1,96 Promille. Die Ausrede des Autofahrers brachte selbst die erfahrenen Polizisten zum Schmunzeln.

Die Polizei hat in Wolfsburg einen alkoholisierten Autofahrer angehalten. Die Ausrede des Mannes brachte die Beamten zum Schmunzeln.

Wolfsburg - Bei einer derart kuriosen Ausrede sind laut Polizei selbst erfahrene Beamte ins Schmunzeln gekommen: Ein Autofahrer hat seinen Atemalkoholwert von 1,96 Promille in Wolfsburg damit erklärt, dass er angeblich ein halbes Kilo Rumkugeln gegessen habe.

Der 59-Jährige war Polizeiangaben zufolge in der Nacht gegen 00.56 Uhr in eine stationäre Verkehrskontrolle gefahren und angehalten worden. Bereits beim Aussteigen aus seinem Wagen hätten die Beamten den Alkohol in seinem Atem riechen können, der Mann habe zudem Ausfallerscheinungen gezeigt. Nach dem Atemalkoholtest wurde ihm im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein und seine Autoschlüssel musste er abgeben.