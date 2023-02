Spieler sind am Ball.

Bestensee - Die Netzhoppers KW-Bestensee haben in der Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga ihr erstes Erfolgserlebnis verbucht. Am zweiten Spieltag der Gruppe B setzten sich die Brandenburger trotz eines stark dezimierten Kaders daheim gegen den TSV Haching München mit 3:1 (25:20, 25:20, 26:28, 25:22) durch. In der Tabelle ihrer Fünfergruppe liegen die Netzhoppers mit neun Punkten weiter auf Rang drei, vergrößerten aber den Abstand zu den dahinter platzierten Hachingern von zwei auf fünf Punkte.

Netzhoppers-Trainer Tomasz Wasilkowski standen gerade mal neun gesunde Spieler aus seinem 13-köpfigen Aufgebot zur Verfügung. Neben den Langzeitverletzten Max Chamberlain und Malachi Murch fielen auch Mario Schmidgall sowie Routinier Dirk Westphal aus, die sich beide im Training Fingerverletzungen zugezogen hatten.

Die Partie gegen Haching verlief über weite Strecken niveauarm. Das Rumpf-Aufgebot der Netzhoppers verfügte jedoch in Randy Deweese, Max Schulz sowie dem wieder genesenen Theo Timmermann lange Zeit über die durchschlagskräftigeren Einzelkönner im Angriff. Zudem lag die Fehlerquote der Gastgeber deutlich unter der des Gegners.

Zwei Sätze lang konnten die Hachinger mit ihren oft zu durchsichtig vorgetragenen Angriffen die solide Blockabwehr des Gegners kaum mal in Verlegenheit bringen. Doch die Kräfte bei den Gastgebern schienen aufgrund der begrenzten Wechselmöglichkeiten allmählich zu schwinden. Auch einen Matchball im dritten Satz bei 26:25 konnten die Brandenburger nicht nutzen.

Das Spiel blieb zerfahren. Die Bayern gestalteten aber das Geschehen offener als zu Anfang. Mit letzter Energie setzten sich die Netzhoppers schließlich durch, Timmermann machte den entscheidenden Punkt zum 25:22 im vierten Durchgang.