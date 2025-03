In Thüringen verfügen 1.055 Menschen über eine Pilotenlizenz. (Symbolfoto)

Weimar - In Thüringen verfügen nach Angaben des Landesverwaltungsamtes 1.055 Menschen über eine Pilotenlizenz. Außerdem lernen derzeit 233 aktive Flugschüler das Steuern von Flugzeugen oder Heißluftballons, wie die Behörde mitteilte. Sie müssen sich dazu einer theoretischen und praktischen Prüfung in den einzelnen Luftfahrzeugkategorien, also beispielsweise Hubschrauber, Segelflieger oder eben Ballon, stellen.

Das Landesverwaltungsamt ist als Landesluftfahrtbehörde für die Theorieprüfungen zuständig, es nahm im vergangenen Jahr 166 Prüfungen für angehende Piloten ab. 2023 waren es 142 Prüfungen. Zur Erfolgsquote machte die Behörde keine Angaben.

Pro Prüfungsfach maximal vier Versuche

Die theoretische Pilotenprüfung besteht je nach angestrebter Lizenz aus einer oder mehreren Sitzungen. Pro Prüfungsfach sind maximal vier Versuche erlaubt. Fallen Bewerber im vierten Versuch durch, müssen sie die komplette Prüfung wiederholen.

In Thüringen gibt es nach Angaben des Ministeriums für Digitales und Infrastruktur neben dem Flughafen Erfurt – Weimar acht kleinere sogenannte Verkehrslandeplätze für Geschäftsreisende, Flugsportler und Rettungshubschrauber.