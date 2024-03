Potsdam - Die Brandenburger Investitionsbank ILB hat im Vorjahr rund 1,6 Milliarden Euro an Fördermitteln zugesagt - gut 800 Millionen durch zinsverbilligte Förderdarlehen. „Über 13.000 Förderzusagen sind ein deutliches Zeichen, dass die Brandenburger Förderbank ILB gut aufgestellt ist und effizient arbeitet“, sagte Finanzministerin Katrin Lange (SPD) laut einer Mitteilung am Mittwoch. Hinzu kämen 2023 circa 4000 Beratungen zu Förderfragen.

Durch die Förderung hätten rund 3200 Arbeitsplätze geschaffen oder gesichert werden können, hieß es in einer Mitteilung der Bank. Ein großer Posten der Förderung war demnach die Unterstützung von Unternehmen in der Lausitz. Seit August 2023 sagte die Bank nach eigenen Angaben dort 26 Förderungen mit einem Volumen von etwa 2,1 Millionen Euro zu. Weitere Förderungen im vergangenen Jahr betrafen vor allem die Bereiche Digitalisierung an Schulen, Energiehilfen und die Hilfe bei Unternehmensgründungen.

Die ILB wurde 1990 gegründet und hat bislang insgesamt mehr als 263.000 Vorhaben begleitet und dabei über 52 Milliarden Euro zugesagt. Das Kerngeschäft der Bank ist nach eigenen Angaben die Förderung öffentlicher und privater Investitionsvorhaben in den Bereichen Wirtschaft, Arbeit, Infrastruktur und Wohnungsbau.