Ein Mann geht hinter einer Stele mit der Aufschrift „Agentur für Arbeit“. In Sachsen sind 10.100 Lehrstellen unbesetzt.

Chemnitz - In Sachsen sind 10.100 Lehrstellen unbesetzt. Die sächsischen Unternehmen meldeten im aktuellen Ausbildungsjahr seit Oktober vergangenen Jahres 18.600 Berufsausbildungsstellen, teilte die sächsische Arbeitsagentur am Freitag in Chemnitz mit. Etwa 8500 Stellen seien bislang besetzt worden. Die 7400 suchenden Bewerberinnen und Bewerber hätten somit recht gute Chancen auf eine Stelle.

„Es freut mich, dass die sächsischen Betriebe trotz der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten weiter auf die duale Ausbildung setzen, um Fachkräfte auszubilden“, sagte die Vizechefin der Regionaldirektion, Michaela Ungethüm. Nun gehe es darum, unentschlossene Jugendliche und suchende Betriebe zusammenzubringen, Zweifel auszuräumen, mögliche Hürden zu beseitigen und individuelle Lösungen zu erarbeiten.

Das Ausbildungsjahr beginnt immer im Oktober eines Jahres. Der Statistik zufolge nahm die Zahl der bis Mai gemeldeten Ausbildungsstellen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,7 Prozent ab. Dieser Rückgang könne auch auf wirtschaftliche Unsicherheiten zurückzuführen sein.