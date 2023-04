Bitterfeld-Wolfen - Bei einem Wohnungsbrand in Bitterfeld ist ein geschätzter Schaden von 100.000 Euro entstanden. Am Samstagmorgen rückte die Feuerwehr in den Ortsteil Wolfen zum Löschen aus, Bewohner waren nicht in der Wohnung, wie die Polizei mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge ging der Brand von einem defekten technischen Gerät aus. Es wurde niemand verletzt.