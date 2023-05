Hannover - Anfang Juni messen sich in Hannover rund 100 Amateurchöre. In genau einem Monat beginnt in der niedersächsischen Landeshauptstadt der Deutsche Chorwettbewerb, wie der Veranstalter, der Deutsche Musikrat, am Mittwoch mitteilte. Die Wettbewerbsrunden in Kirchen und Konzertsälen sind den Angaben nach frei zugänglich.

Etwa 4000 Sängerinnen und Sänger aus Deutschland nehmen an der Veranstaltung teil. Sie findet vom 3. bis zum 11. Juni statt. Am 6. und 10. Juni werden Preisträger Konzerte geben. Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff (CDU) und Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) übergeben die Preise. Der Wettbewerb ist laut dem Deutschen Musikrat ein Exzellenzwettbewerb und eine Begegnungsplattform für die deutsche Amateurchorszene.