Jena - Nach dem Großangriff der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas in Israel haben nach Angaben der Polizei rund 100 Menschen in Jena ihre Solidarität mit dem angegriffenen Land gezeigt. Die Kundgebung auf dem Holzmarkt am Montag sei friedlich verlaufen, teilte eine Polizeisprecherin am Abend mit. Sie habe etwas mehr als zwei Stunden gedauert. Ersten Erkenntnissen zufolge gab es keine Gegendemonstrationen. Die Kundgebung war von der Aktionsgruppe gegen Antisemitismus Jena unter dem Titel „Solidarität mit Israel - Gegen jeden Antisemitismus“ organisiert worden.

Die Hamas hatte am Samstag bei einem Großangriff auf das israelische Grenzgebiet unter Zivilisten das schlimmste Blutbad seit der israelischen Staatsgründung angerichtet. Dabei wurden mindestens 900 Menschen getötet und rund 2600 weitere verletzt. Rund 150 Menschen wurden aus Israel in den Gazastreifen verschleppt. Die Hamas wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.

Bei israelischen Luftangriffen als Reaktion auf den massiven Angriff wurden im Gazastreifen nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums mindestens 687 Menschen getötet und mehr als 3800 verletzt.