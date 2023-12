Rund 100 Weihnachtsbäume in Hildburghausen gestohlen

Hildburghausen - Diebische Selbstbedienung: Von dem Gelände eines Supermarktes in Hildburghausen sind etwa 100 Weihnachtsbäume gestohlen worden. Sie lagerten auf Paletten, die auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes abgestellten waren, wie die Polizei am Sonntag mitteilten. Die Weihnachtsbaumräuber schlugen demnach in der Zeit zwischen dem Nikolaustag und Samstag (9.12.) zu. Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 2700 Euro.