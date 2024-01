Berlin - Etwa 1000 Menschen haben sich laut Polizei bei einer propalästinensischen Demonstration in Berlin versammelt. Gestartet war die Kundgebung am frühen Samstagnachmittag am Oranienplatz in Kreuzberg mit einigen Hundert. Auf dem Weg zum Hermannplatz in Neukölln wuchs der Protestzug nach Polizeiangaben weiter an. Propalästinensische Gruppen hatten zu der Demo gegen Israel aufgerufen und „Solidarität mit Palästina“ aufgerufen.

Die Versammlung wurde von rund 320 Einsatzkräften begleitet, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen habe es keine größeren Zwischenfälle gegeben. Seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 gibt es in Berlin ständig Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg. Dabei ist es in der Vergangenheit auch zu Ausschreitungen gekommen.