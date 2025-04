Potsdam - 11,96 Millionen Euro für Werbung und Kampagnen hat Brandenburgs Landesregierung zwischen den Jahren 2019 und 2024 ausgegeben. Die mit rund 2,6 Millionen Euro größte Summe betraf die Brandenburger Imagekampagnen, wie die Staatskanzlei in der Antwort auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion mitteilte. Eine der Kampagnen einer PR-Agentur lautete „Brandenburg. Es kann so einfach sein.“ Nur 33,31 Euro kostete dagegen eine Flyeraktion des Wirtschaftsministeriums zum Europafest am 17. Mai 2024 in Potsdam.

Mit 24 Einzelposten entfiel die größte Zahl der Projekte auf das Wirtschaftsministerium. Mehr als die Hälfte davon galt der Anwerbung von Auszubildenden für die Wirtschaft sowie Kommunikationskampagnen für Unternehmensgründungen.

Acht Kampagnen finanzierte das Bildungsministerium. Mit einer fast einer Million Euro teuren Lehrerwerbeaktion im vergangenen Jahr gab das Ressort den zweithöchsten Betrag aus.

Sieben Kampagnen für mehr Sicherheit im Verkehr

1,2 Millionen Euro gab das Innenministerium für die Nachfrage nach Ausbildungs- und Studienplätzen aus: Das war der dritthöchste Einzelbetrag. Alle sieben Kampagnen, die das Verkehrsministerium auf den Weg brachte, galten den jährlichen Aktionen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Mit vergleichsweise geringen rund 65.850 Euro warb das Wissenschaftsressort von 2019 bis 2021 per Hörfunk für das Hochschulstudium in Brandenburg. Das waren zugleich die einzigen Werbekampagnen des Ministeriums im gesamten Berichtszeitraum.