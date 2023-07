Dresden - Mit dem erstmals 2014 aufgelegten Programm „Lieblingsplätze für alle“ sind bisher rund 1800 öffentliche Einrichtungen im Freistaat barrierefreier geworden. Daraus wurden nach Angaben des Sozialministeriums in Dresden vom Mittwoch Umbaumaßnahmen, Beschriftungen und Leitsysteme in öffentlich zugänglichen Gebäuden und Institutionen im Kultur-, Freizeit-, Bildungs- oder Gesundheitsbereich gefördert. Ziel sei es, Menschen eine bessere Teilhabe am sozialen Leben zu ermöglichen.

Dafür stehen nach Ministeriumsangaben 2023 und 2024 weitere insgesamt vier Millionen Euro zur Verfügung, wobei ein Viertel davon für Maßnahmen in ambulanten Arztpraxen reserviert ist. Vorhaben zur Erreichung der Barrierefreiheit würden mit je bis zu 25.000 gefördert. Entscheidend seien nicht die großen Projekte, sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD). Vielmehr solle mit kleinen Veränderungen dafür gesorgt werden, „dass alle Menschen von Anfang an ganz selbstverständlich mittendrin und mit dabei sind“.

Die Bandbreite der in den vergangenen Jahren unterstützten Maßnahmen reicht von der baulichen Anpassung von Wegen etwa im Dresdner Zoo, barrierefreiem Zugang zu Arztpraxen, taktilen Modelle in Museen oder einer induktive Höranlage im Dresdner Theaterkahn über Rampen und Schwimmbadlifter in Freibädern und Spielplatzgräten für Kinder mit Behinderungen bis zum rollstuhlgerechten Motorboot auf dem Chemnitzer Schlossteich.